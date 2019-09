Wybory parlamentarne 2019. Dominika Chorosińska tłumaczy się z "potknięcia"

Wybory parlamentarne 2019. Startująca w nich z list PiS Dominika Chorosińska zaprezentowała się z nie najlepszej strony. Postanowiła jednak wytłumaczyć się z braku podstawowej wiedzy o polityce. Z uśmiechem na twarzy powiedziała, że górę wziął stres.



- Jako humanistka nie mam głowy do cyfr i dzisiaj zwyczajnie zjadł mnie stres - tłumaczy Chorosińska w filmie opublikowanym na Facebooku. Przypomnijmy, że kandydatka PiS nie wiedziała, ilu posłów liczy Sejm i ilu mamy senatorów. Źle odpowiedziała też na pytanie, ile trzeba mieć lat, by móc zostać prezydentem. Zamiast 35, podała liczbę - 18.

To nie wszystko. W facebookowym wideo dodała, że choć "pierwszym premierem w wolnej Polsce faktycznie był Tadeusz Mazowiecki, to dla niej pierwszy niekomunistyczny rząd stworzył Jan Olszewski".

Wybory parlamentarne 2019. Słabe punkty PiS

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla Radia Zet Chorosińska mówiła też o tym, co Prawu i Sprawiedliwości się nie udało. Wspomniała o programie Mieszkanie plus i sytuacji w służbie zdrowia. Jej zdaniem najsłabszym punktem PiS była "słabość przepływu informacji". - Nie potrafili dotrzeć do ludzi. Powinni tłumaczyć prostymi słowami, jaki jest zamysł. Na przykład sprawa Marka Kuchcińskiego długo czekała na wyjaśnienie - powiedziała.