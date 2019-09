Wybory parlamentarne 2019. Dominika Chorosińska oblała test z wiedzy o polityce

Wybory parlamentarne 2019. Swoich sił próbuje w nich znana z serialu "M jak miłość" Dominika Chorosińska. Choć zapewnia, że od dawna interesuje się polityką, nie umiała odpowiedzieć na podstawowe pytania. Startuje z list PiS, ale przyznała, co partii Kaczyńskiego się nie udało.

Spokojna i uśmiechnięta - taka była Dominika Chorosińska podczas wywiadu z Beatą Lubecką w Radiu Zet. Choć trzymała nerwy na wodzy, nie popisała się wiedzą o polityce. Nie wiedziała, ilu posłów liczy Sejm i ilu mamy senatorów. Źle odpowiedziała też na pytanie, ile trzeba mieć lat, by móc zostać prezydentem. Zamiast 35, odpowiedziała - 18.

Chorosińska jest aktorką, radna sejmiku i kandydatką PiS na posłankę. Nie udało jej się dostać do Europarlamentu. Jak podkreśliła, od zawsze interesowała się polityką i działała lokalnie. Z uśmiechem odebrała pytanie dziennikarki o to, dlaczego nie jest "w pierwszej lidze aktorskiej". - To konsekwencja moich wyborów - zaznaczyła.