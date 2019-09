Wybory parlamentarne 2019. Prognoza: PiS wygra. Nie zdobędzie większości konstytucyjnej

Wybory parlamentarne 2019. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę. Zdobędzie samodzielną większość parlamentarną, ale nie konstytucyjną. Świadczą o tym sondaże i potwierdza najnowsza prognoza przedwyborcza.

Aż 45,7 proc. - na takie poparcie może liczyć PiS, co daje ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego 246 mandatów. A co za tym idzie - samodzielną większość parlamentarną. PiS zabrakłoby jednak 30 mandatów do liczby 276 (umożliwiającej odrzucenie veta prezydenta) oraz 61 mandatów do większości konstytucyjnej (2/3 wszystkich mandatów).