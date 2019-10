Wybory Parlamentarne 2019 coraz bliżej. Podpowiadamy, jak znaleźć swój lokal wyborczy

Wybory Parlamentarne odbędą się już w niedzielę 13 października. Tego dnia obywatele Polski udadzą się do lokali wyborczych, aby zagłosować na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Podpowiadamy, jak znaleźć odpowiednią placówkę.



Wybory Parlamentarne 2019 – czym jest lokal wyborczy?

Lokal wyborczy to miejsce, w którym podczas wyborów można oddać swój głos. Najczęściej do tego celu wybierane jest miejsce z dobrą lokalizacją, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W większości przypadków są to pomieszczenia instytucji publicznych, takie jak np. szkoła, biblioteka, świetlica.

W lokalu wyborczym zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie wyborczym powinno znajdować się godło państwowe, przezroczysta urna o rozmiarach zapewniających możliwość oddania głosu przez każdą osobę do tego uprawnioną. Dodatkowo specjalne, wydzielone miejsce do wypełnienia karty wyborczej, zapewniające tajność głosowania, a także przybory do pisania. Ważne są także instrukcje informujące o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Na zewnątrz takiego miejsca poza tabliczką informującą o tym, że jest to lokal wyborczy, powinna znajdować się także flaga państwowa.

Lokal wyborczy – przydzielanie wyborców do konkretnej placówki

Podstawowym sposobem przydzielenia do konkretnego lokalu wyborczego jest miejsce zameldowania. Na stronach urzędów miast lub innych specjalnie stworzonych do zamieszczania informacji o wyborach możemy sprawdzić, gdzie przewidziany jest lokal, w którym możemy oddać głos. Jeśli jednak mieszkamy w jakimś mieście, a nie posiadamy meldunku lub jesteśmy obywatelami innego kraju Unii Europejskiej, a chcieliśmy głosować w miejscu naszego zamieszkania, mogliśmy to zrobić, składając wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, do stosownego urzędu.