Wybory parlamentarne 2019. Borys Budka wygrał z TVP Info ws. "paragonu hańby"

Wybory parlamentarne 2019. Sąd Apelacyjny utrzymuje postanowienie nakazujące TVP sprostowanie nieprawdy - informuje poseł KO Borys Budka.

"Sąd Apelacyjny utrzymuje postanowienie nakazujące TVP sprostowanie nieprawdy. Postanowienie prawomocne" - napisał Borys Budka na Twitterze.

Do sprawy odniósł się również szef TVP Info. "Posiedzenie niejawne, a były minister sprawiedliwości już zna decyzję sądu. Fajnie, nie?" - skwitował Samuel Periera.

Wszystko zaczęło się debaty wyborczej w TVP. Borys Budka pokazał paragon za dwa opakowania Valcyte. To lek przeciwwirusowy podawany po przeszczepach i od niedawna refundowany od 110 do 200 dni po przeszczepie. Do 1 września pacjent za Valcyte płacił jednak 931,07 zł.

- To jest rachunek hańby tego rządu. 2 tys. zł dla dziecka po przeszczepie - powiedział Borys Budka na antenie TVP. Do tych słów odniósł się Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, który zarzucił politykowi kłamstwo. Dodał również, że dzwonił do apteki, z której pochodzi paragon i że cena za ten refundowany lek to 3,2 zł.

Skąd takie rozbieżności? Głos zabrała pani Małgorzata, matka Szymona, który musi stosować Valcyte. To ona opublikowała w sieci rachunek, który trafił na antenę TVP.

"Szymek jest czteroletnim, bardzo wesołym i energicznym chłopcem, który 24 listopada 2015 roku przeszedł rodzinny przeszczep wątroby. Obecnie, ponieważ wyniki nie są w normie, musi on zażywać bardzo drogi lek Valcyte, który po refundacji kosztuje 3.20 zł, a bez refundacji ok 1040 zł za jedno opakowanie, które starcza jedynie na tydzień leczenia. Niestety wskazania do refundacji są ograniczone i Szymek bez specjalnych badań (które będzie miał pod koniec października) nie może mieć go wypisywanego na refundację" - napisała w specjalnie zorganizowanej zbiórce.

Jak wskazuje portal WP Finanse, rację ma więc Borys Budka mówiąc, że są rodzice dzieci, które za Valcyte muszą płacić fortunę. Rację ma też Samuel Pereira, który mówi, że lek kosztuje 3,20 zł. Z tym, że nie dla każdego.