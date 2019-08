Wybory parlamentarne 2019. Borys Budka mówi o walce z Morawieckim

Wybory parlamentarne są coraz bliżej. Wśród polityków trwa pełna mobilizacja. Borys Budka, który jest jedynką na katowickiej liście KO, chce pokonać swojego konkurenta z PiS. A łatwo nie będzie, bo chodzi o premiera.

Budka jest przekonany, że jego ugrupowanie zdobędzie co najmniej połowę mandatów. - Mamy to szczęście, że mamy świetną i bardzo równą listę. Jestem przekonany, że co najmniej 12 osób ma takie same szanse, żeby te 6 mandatów uzyska - twierdzi.