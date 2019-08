Wybory parlamentarne 2019. Nowy sondaż. Znaczący spadek PiS

Aż o 5 pkt. proc. spadły sondażowe notowania Zjednoczonej Prawicy. PiS może obecnie liczyć na 39 proc. poparcia w wyborach do parlamentu. Coraz lepiej radzi sobie za to Koalicja Obywatelska.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 39 proc. głosów. To o 5 proc. mniej niż pokazał sondaż sprzed 9 dni .

Na Lewicę chce zagłosować 11 proc. ankietowanych. Do Sejmu weszłyby również PSL razem z Kukiz'15 oraz Konfederacja z poparciem po 6 proc.

Wyniki sondażu niechętnie skomentowali już przedstawiciele PiS. - Pana stacja boleśnie się przekonała, że istnieje rozdzwięk między wynikami a państwa sondażami - powiedziała rzeczniczka partii Anita Czerwińska do reportera TVN24.

- Zawsze powtarzam jedno. Prawdziwym i jedynym sondażem są wybory. Nie patrzymy na to, czy w tej chwili jest taki czy inny sondaż. Zresztą jeśli mamy być obiektywni, to bywały sondaże, które dawały zwycięstwo niektórym kandydatom już w I turze, z wyraźną przewagą. Potem okazywało się, że wynik był zupełnie inny. Dlatego nie przywiązujemy uwagi do sondaży. Jedynym i prawdziwym sondażem są dla nas zawsze wybory i werdykt wyborców – stwierdził szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.