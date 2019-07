Wybory na Ukrainie. Powrót oligarchów?

Trzy miesiące po zwycięstwie w wyborach prezydenckich komik-prezydent Wołodymyr Zełenski gra o pełnię władzy. I zapewne mu się uda. Ale wybory to też szansa na powrót starych prorosyjskich sił. Przewodzi im oligarcha Wiktor Medwedczuk, ojciec chrzestny jednej z córek Władimira Putina.

Gdy spojrzy się na ukraińską scenę polityczną w przeddzień wyborów i porówna ją do czasu sprzed czterech lat, z łatwością zauważyć można wiele nowych twarzy i bytów. W oczy rzuca się przede wszystkim partia Sługa Narodu nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, byłej gwiazdy serialu komediowego o tym samym tytule. Partia złożona w dużej mierze z debiutantów zdecydowanie przewodzi w sondażach i może liczyć na wynik nawet podchodzący pod 50 proc.

W wyborach startuje też partia innego celebryty - Swiatosława Wakarczuka. Lider słynnego zespołu Okean Elzy i bodaj największa nadzieja obozu reformatorskiego ma duże szanse na wejście do Werchownej Rady, a nawet miejsce na podium. Ci, którzy dotychczas trzęśli ukraińską polityką - były już prezydent Petro Poroszenko i Julia Tymoszenko - znajdą się na uboczu sceny, z jednocyfrowym wynikiem.

Powrót księcia ciemności

Wśród nowych bytów jest też partia O Życie Jurija Bojki, która prawdopodobnie stanie się główną siłą opozycyjną. Ale akurat to nie tyle debiut, co powrót z politycznych zaświatów. Partia skupia bowiem środowiska związane. A główną siłą stojącą za nią jest postać nazywana przez prozachodnich Ukraińców "księciem ciemności". To oligarcha i bliski przyjaciel Władimira Putina, Wiktor Medwedczuk.