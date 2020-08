Wybory, których nie było. MSWiA nie odpowiada na pytania RPO o koszt druku kart wyborczych

Do RRO wpłynęły wnioski obywateli w tej sprawie. Chodzi o koszty wydrukowania odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Poczta Polska ani Ministerstwo Aktywów Państwowych nie poinformowało o kosztach, które zostały poniesione podczas organizacji wyborów, mimo tego, że pytali o to dziennikarze i parlamentarzyści.