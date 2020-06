Wybory korespondencyjne, które się nie odbyły. Poczta kupiła worki za 5 mln

TVN24 ujawniło, że na przygotowania do wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły, Poczta Polska wydała 68 896 820 zł. Taka kwota zapisana jest na fakturach wystawionych przez cztery firmy zewnętrze. Jedna z tych firm, to firma Maskpol, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Specjalizuje się w produkcji sprzętu ochronnego dla żołnierzy. Chodzi m.in. o kamizelki oraz hełmy. I właśnie Maskpol wystawił PP fakturę na 5 141 400 zł.