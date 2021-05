Wybory kopertowe. KO zapowiada wnioski o dymisje

- Poważne zarzuty formułowane są również wobec Prezesa Rady Ministrów. Tu procedura jest nieco inna. Oczywiście odpowiedzialność polityczna premiera Morawieckiego jest oczywista. To on wydawał bezprawne polecenia i również w stosunku do niego zostaną przewidziane odpowiednie kroki, o których będziemy informować - mówił w Sejmie Budka, zapowiadając wspólne działania z innymi partiami opozycyjnymi.