Wybory europejskie. Polityk Lewicy potwierdził start

Lewica szykuje się do wyborów europejskich. Szefową kampanii będzie Katarzyna Kotula. - Zostałem zgłoszony przez pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, na swoje własne życzenie. To normalne, że jako lider Lewicy w sprawach międzynarodowych chcę kandydować do Parlamentu Europejskiego. Stawiam się do dyspozycji i się nie martwię - powiedział w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. - Już byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, nie cierpię na brak doświadczeń. Logika nakazuje, że wiceszef polskiej dyplomacji i szef polskiej dyplomacji z Lewicy nie może się uchylić, a nawet powinien walczyć o mandat. To nie mogą być osoby przypadkowe, które nagle chcą zmienić miejsce pracy. Matematyka jest nieubłagana - dodał pytany czy Lewica liczy na 5 mandatów.

Rozwiń