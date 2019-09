Wybory do Sejmu i Senatu. Jak głosować poza miejscem zamieszkania, przez pośrednika lub korespondencyjnie?

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. Jeżeli chcesz wziąć w nich udział, ale wiesz, że w dniu wyborów będziesz poza miejscem stałego pobytu? Sprawdź, jak zagłosować poza miejscem zamieszkania.

Kiedy wybory parlamentarne 2019? Kto może wziąć w nich udział?

Głos w wyborach do Sejmu i Senatu będzie można oddać w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania w godzinach 7-21.

Procedura głosowania w wyborach parlamentarnych jest prosta. Głos będą mogli oddać wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy nie zostali pozbawieni praw wyborczych lub ubezwłasnowolnieni. Idąc do lokalu wyborczego, należy pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport, prawo jazdy). Po odebraniu karty wyborczej trzeba będzie wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.