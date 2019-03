Wybory do PE. Wyścig Szydło z Jakim i "taktyczny sojusz" na szczycie

Start bardzo popularnych polityków Zjednoczonej Prawicy z jednej listy wyborczej okazuje się problemem. Lokalne struktury PiS w Krakowie przy wsparciu centrali storpedowały ogłoszenie startu Patryka Jakiego w wyborach do PE. Powód? Beata Szydło miała zrobić to pierwsza.

Polityk Zjednoczonej Prawicy: – Żadne kwestie organizacyjne. W PiS nie chciano, by Patryk Jaki ogłosił start z Krakowa jako pierwszy. Pierwsza ma to zrobić liderka listy. Stąd blokada konferencji wiceministra.

Rozmówca WP: – Premier przyszła we wtorek do Roberta Mazurka do RMF-ki i sama z siebie zapowiedziała: w środę ogłaszamy start, Patryk Jaki jest "trójką" na liście. Zrobiła to celowo. On miał nieco inne plany.