Wybory do parlamentu. Politycy PiS ustalili datę. "Nie będzie wakacji dla nas"

Prawo i Sprawiedliwość nie zwalnia tempa. Po zwycięstwie w majowych wyborach szykują się do kolejnej politycznej walki. Na Nowogrodzkiej ustalono datę wyborów do parlamentu.

PiS nie chce dać oddechu opozycji. Jak podaje "Fakt", wybory mają odbyć się 13 października. To najwcześniejszy możliwy termin. Dlaczego?

- Nie będzie wakacji dla nas. To już zapowiedziane. W sierpniu wystratuje kampania wyborcza - mówi w rozmowie z tabloidem jeden z polityków partii. "Fakt" dodaje, że jedynie PiS w czasie majówek czy wakacji jest aktywne w terenie.

Narada na Nowogrodzkiej, spotkanie w Pałacu Prezydenckim

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przybył na Nowogrodzką, by spotkać się z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Potem przyjechał do Pałacu Prezydenckiego. Tam rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o rekonstrukcji rządu po wyborach do Europarlamentu.