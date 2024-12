Crawly deportowany. Podano nowe informacje

Władysław Oliniczenko to patostreamer, który został wydalony z Polski w piątek. Dostał też zakaz wjazdu do strefy Schengen na 10 lat.

"Wpis do SIS (zakaz wjazdu do Schengen) obowiązuje od 18 listopada " - napisał na portalu X.

Czy Crawly wjechał do Czech mimo dziesięcioletniego zakazu wjazdu do Schengen? - To jest bardziej pytanie do Czechów, czy on tam jest, czy nie i na jakiej podstawie - mówił rzecznik Dobrzyński w rozmowie z Wirtualną Polską.