Rekonstrukcja rządu. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki rozmawiali o nowych ministrach

Rekonstrukcja rządu jest tematem rozmów między prezydentem a premierem. Mateusz Morawiecki konsultuje z głową państwa kandydatury na stanowiska ministrów. Chodzi o zastąpienie członków rządu, którzy zdobyli mandat europosła.

- Premier przedstawił prezydentowi listę, a on ustosunkował się do nazwisk. Rozmowy będą jeszcze trwały - powiedział rzecznik głowy państwa. Błażej Spychalski podkreślił, że dojdzie do zmian nie tylko na szczeblu szefów resortów, ale ich zastępców.