Nowe informacje ws. tajemniczych zgonów w "andrzejki"

"Zespół Ratownictwa Medycznego najpierw został zadysponowany do nieprzytomnego 29-latka, do miejscowości Zbiersk w powiecie kaliskim, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna został podwieziony do domu przez znajomych i - co niepotwierdzone - już nie było z nim kontaktu. Pomoc wezwała matka chłopaka" - czytamy w serwisie Kalisz24.info.