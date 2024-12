Mówią o "odrodzeniu Rumunii". Radykałowie dojdą do władzy?

Na podstawie wyników exit polli rumuńskie media już mnożą scenariusze koalicyjne, ale eksperci studzą emocje i apelują, by poczekać na ostateczne wyniki.

- Rozumiem odpowiedzialność, jaką mamy wobec Rumunii. Musimy spojrzeć na dzisiejsze wyniki. To ważny sygnał, jaki Rumuni wysłali klasie politycznej. Powinniśmy dalej rozwijać kraj za pieniądze europejskie, ale jednocześnie bronić tożsamości , wartości narodowych i wiary - powiedział Marcel Ciolacu, obecny premier i były już lider Partii Socjaldemokratycznej (złożył dymisję po zajęciu 3. miejsca w I turze wyborów prezydenckich).

Według sondażu exit poll PSD zdobyła 26 proc. w wyborach do parlamentu.

- Kiedy mówiliśmy, że do parlamentu wejdą nowe siły, wyśmiano nas. Sytuacja się zmienia i pierwsza misja, której się podjęliśmy, czyli oczyszczenie rumuńskiej klasy politycznej i pozbycie się skorumpowanych partii , jest bliska wypełnienia zgodnie z wolą narodu rumuńskiego. Jesteśmy tu razem w czasie, który, jak sądzę, historia zapamięta jako moment przełomowy. To moment, w którym, dzięki naszej wspólnej woli, Rumunia odradza się - mówił Simion.

- Z tego, co zobaczyłam w exit poll, myślę, że najmądrzejszą rzeczą byłoby poczekać na jutrzejsze podliczenie głosów. Zjednoczeni możemy czynić cuda! Jeśli będziemy zjednoczeni, rosyjskie boty na TikToku nie będą w stanie zniszczyć naszej demokracji, to jest pewne! Nie ma mowy, żeby mogli to zrobić! Nie zapomnieliśmy o ich (rosyjskich) czołgach, gdy okupowali nasz kraj i nie zapomnieliśmy, ile cierpienia przynieśli - mówiła liderka centroprawicowej USR Elena Lasconi, która zajęła 2. miejsce w I turze wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że rozumie gniew rumuńskich obywateli wobec 35 lat rządów dotychczasowych elit.