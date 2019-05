Wybory do Parlamentu Europejskiego. Szydło: ministrowie, którzy kandydują do PE, wezmą urlopy

Wicepremier Beata Szydło w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM poinformowała, że od poniedziałku będzie na urlopie. - Zdecydowaliśmy, że ministrowie, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego, będą brali na czas tych ostatnich dwóch tygodni urlopy - wyjaśniła.

Dopytywana, czy kandydujący w wyborach członkowie rządu nie powinni złożyć dymisji jeszcze przed 26 maja, odpowiedziała: - Można powiedzieć tak, że praca polityka polega też na tym, że jest się bardzo często kandydatem w wyborach (...). Myślę, że w tej chwili najważniejsze jest to, że wszystkie sprawy w rządzie biegną zgodnie z planem, harmonogramem. Nie ma żadnych opóźnień, wszystkie prace są podejmowane tak, jak zakładaliśmy.

Beata Szydło mówiła również o tym, dlaczego zdecydowała się kandydować do PE. - Tak to jest w życiu polityka, że bardzo często trzeba podejmować nowe wyzwania - wyznała. - Skoro jest takie oczekiwanie, jest taka potrzeba… Muszę też powiedzieć, że są to nowe doświadczenia, które chciałabym w tej chwili realizować - dodała.