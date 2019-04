Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź, kiedy są wybory i jak wybierani są posłowie do Parlament Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Wybory do PE zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, kiedy dokładnie się odbywają i jak wybierani są posłowie do Europarlamentu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź, kiedy są wybory i jak wybierani są posłowie do Parlament Europejskiego

Wybory do PE – jak wybierani są posłowie?

Parlament Europejski składa się z europosłów wybieranych co 5 lat przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W tym roku wybory odbędą się we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej w dniach 23 – 26 maja. W Polsce, w niedzielę 26 maja wybierzemy 52 europosłów, czyli o jednego więcej niż 5 lat temu. Liczba eurodeputowanych przypadających poszczególnym państwom członkowskim wynika z postanowień traktatu lizbońskiego.

Państwa otrzymują mandaty w zależności od liczby ludności i mogą mieć ich nie mniej niż 6 i nie więcej niż 96. W nowym Parlamencie Europejskim najwięcej, bo aż 96 miejsc przypadnie Niemcom, a najmniej (po 6) będą miały Cypr, Luksemburg i Malta. Łącznie w latach 2015 – 2019 Parlament Europejski liczył 751 europosłów. Jeśli w związku z Brexitem Wielka Brytania nie zorganizuje wyborów, nowy Parlament Europejski zmniejszy się do 705 deputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - metoda D’Hondta

Prawo unijne określa, że wybory do Parlamentu Europejskiego muszą być powszechne i bezpośrednie, natomiast ustalenie dokładnego sposobu wyboru europarlamentarzystów pozostawia już poszczególnym krajom członkowskim. W Polsce, podobnie jak we wszystkich innych krajach, wybory te spełniają zasadę równości i proporcjonalności. Mamy 13 wielomandatowych okręgów wyborczych, a głosy na mandaty przeliczane są metodą D’Hondta, czyli tak samo jak w wyborach do Sejmu. Oznacza to, że w podziale mandatów biorą udział tylko te komitety, które przekroczą 5% próg wyborczy – zdobędą przynajmniej 5% wszystkich głosów w skali kraju.

Określenie, ile mandatów otrzyma każdy z komitetów, jest dość skomplikowane. By to zrobić, wymagana jest znajomość łącznej liczby głosów, uzyskanych przez każdy z komitetów. Najpierw tę właśnie liczbę dzieli się przez kolejne liczby naturalne (1,2,3,4,... itd.). Robimy to osobno, dla każdego z komitetów, a w efekcie otrzymujemy zbiór liczb. Uzyskane tak od wszystkich komitetów wartości układa się od największej do najmniejszej, w jedną długą listę. Na takim zestawieniu, każda pozycja ma przypisany komitet (ponieważ pochodzi z dzielenia całkowitej liczby głosów jednego z komitetów przez określoną liczbę naturalną). Dalej sprawa jest prosta – mandaty przypisujemy komitetom kolejno według tej listy, aż do wyczerpania miejsc. W wyborach do Parlamentu Europejskiego do rozdysponowania będą 52 mandaty, więc 52 największe liczby na liście wskażą ile mandatów otrzyma każdy z komitetów.

Taki sposób podziału mandatów jest często krytykowany jako faworyzujący duże ugrupowania.