Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. SLD z nowym spotem

- Ja sam negocjowałem członkostwo Polski w Unii Europejskiej - mówił w sierpniu premier Mateusz Morawiecki. Teraz politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiadają szefowi rządu w najnowszym spocie.

Nagranie udostępnił na YouTube portal 300polityka. W spocie wyborczym SLD (w ramach Koalicji Europejskiej) występują byli politycy oraz kandydaci Sojuszu w majowych eurowyborach. Wszyscy nawiązują do słów premiera Mateusza Morawieckiego o negocjowaniu członkostwa w UE.

Leszek Miller podczas jazdy samochodem przysłuchuje się słowom Morawieckiego. Nagle dzwoni do niego Marek Belka. "Leszek, czy ty słyszałeś, co ja słyszałem? To wszystko skończy się odebraniem dopłat i funduszy" - stwierdza były premier. "Mógłby chociaż poczekać aż umrę" - odpowiada humorystycznie "Żelazny Kanclerz".