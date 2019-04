Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Krystyna Janda w spocie wyborczym

- Na pewno go popieram. Ja, Krystyna popieram Jarosława. Jarosława Wałęsę, oczywiście. A jest jakiś inny Jarosław? - pyta Krystyna Janda. Aktorka przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego wsparła kandydata Koalicji Europejskiej.

Cały spot utrzymany jest w humorystycznej konwencji. - Jarosław? Ma silny charakter. Dąży do swego. Podziwiam go za to. Na pewno wielu go podziwia. (…) Walczy w słusznej sprawie, nawet gdy jest niepopularna. Nie poddaje się – wylicza w wyborczym spocie Krystyna Janda.