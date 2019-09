Wybory do Europarlamentu. PiS najwięcej wydał na Joachima Brudzińskiego. Radosław Fogiel komentuje

Joachim Brudziński - to na jego kampanię do Parlamentu Europejskiego wydano najwięcej. Tak wynika ze sprawozdania finansowego, które pokazało PKW. - Komitet nie w stu procentach wydaje własne środki. Kandydat wpłaca darowiznę - mówi WP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Polityka" dotarła do wykazu kosztów, jakie PiS zgłosił w Państwowej Komisji Wyborczej w związku z prowadzoną kampanią do Parlamentu Europejskiego. Z dokumentu wynika m.in., że najwięcej, aż 690 tysięcy złotych, przekazano na promocję pierwszego wiceprezesa PiS Joachima Brudzińskiego . Dlaczego akurat na niego?

- Bo taki plan kampanii pan poseł przyjął i zrealizował. To suma kwot z faktur. Komitet nie w stu procentach wydaje własne środki. Kandydat wpłaca darowiznę na komitet, a on opłaca faktury, bo polityk jako osoba prywatna nie może. To nie oznacza więc, że komitet wydał tyle na kandydata - tłumaczy w rozmowie z WP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jak wyjaśnia, "wydatki komitetu wyborczego są rozliczane jako wydatki komitetu, ale to są kampanie kandydatów". - Każdy kandydat robi sobie własny plan kampanii, realizuje go zgodnie z założeniami. Póki całość wydatków mieści się w ustawowych limitach komitetu wyborczego, wszystko jest w porządku - podkreśla Fogiel.

"Za swoje indywidualne kampanie odpowiedzialni są kandydaci"

Odnosząc się do informacji, że na Brudzińskiego wydano najwięcej, Fogiel podał swój przykład. - Jak ja startowałem, to też pisano, że najwięcej wydałem. To nie jest zaskoczenie, bo jako jako jedynka jestem zobligowany do ciągnięcia list. W sposób oczywisty wydatki były większe niż kolegów z innych miejsc - mówi.