Wybory do europarlamentu 2019. Schetyna zachwala swoją kandydatkę, w tle zalane tereny

Jeszcze w czwartek Grzegorz Schetyna krytykował polityków PiS za wzmożoną obecność na terenach dotkniętych powodzią i podtopieniami. Dzień później sam się tam pojawił, razem z Rafałem Trzaskowskim. I postanowił zrobić kampanię na dramatycznym tle.

- Teraz okazało się, widzieliście to, teraz wszyscy walczą z powodzią. Kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie tym bardziej walczy, szczególnie jeżeli jest w PiS, to jeszcze przebiera się. To po prostu jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo - powiedział w czwartek podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Chorzowie lider PO Grzegorz Schetyna.