Podtopienia i powódź na południu Polski. Fala kulminacja na Wiśle dotarła do Krakowa

Sytuacja hydrologiczna na południu Polski jest dramatyczna - doszło do powodzi i podtopień. Wiele lokalnych dróg jest zalanych, woda wdziera się na pola i do domów. Trwa gorączkowa walka o utrzymanie wałów powodziowych i zapór na zbiornikach retencyjnych. Fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Krakowa, na Odrze - do Raciborza. Zapraszamy na naszą relację na żywo.

Od północy z powodu powodzi i podtopień strażacy interweniowali w całym kraju już ponad 200 razy (East News, Fot: Marek Maliszewski/REPORTER)