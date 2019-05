Wybory do europarlamentu 2019. Kontrowersyjna grafika PiS

To ostatni dzień kampanii wyborczej do europarlamentu. Sztaby prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie wyborców. Na profilu lokalnego oddziału PiS pojawiła się odważna grafika z blondynką bez stanika.

I robi to z większą mocą, od kiedy politycy PSL-u weszli do Koalicji Europejskiej. - PiS jest partią polskiej wsi i jest z tego dumna - przekonywał podczas konwencji w Kadzidle prezes partii. Roztaczał też wizję dopłat do krów i pomocy w zorganizowaniu transportu ze wsi do miast.