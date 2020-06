Wybory 2020. Zamierzasz głosować korespondencyjne? Sprawdź, gdzie możesz głosować

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Kto może głosować korespondencyjne?

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Gdzie można głosować?

Głosowanie korespondencyjne nie może się odbyć w dowolnym miejscu

Głosować korespondencyjnie wyborca może tylko na terenie gminy, gdzie jest wpisany do spisu wyborców. "Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres niż adres, pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy" - wyjaśnia serwis RP.