Wybory 2020. "Wróci podział, bieda i afery". Poczta Polska rozprowadza ulotki, które straszą Rafałem Trzaskowskim

Wybory 2020. "Wróci bieda i afery. A kraj będzie podzielony na Polskę A i B"

Ulotka straszy, że Trzaskowski "rozpęta polityczną wojnę". A weta "zablokują rozwój Polski i doprowadzą do kryzysu". Dla politycznych korzyści - według treści umieszczonej na ulotce - Trzaskowski "będzie blokował walkę z kryzysem gospodarczym, tak jak robi to Senat", a kraj zostanie podzielony na "Polskę A i B".

Na samym dole znajduje się napis, który mówi o tym, że ulotki to "Materiał Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy". Wirtualna Polska zapytała Pocztę Polską o to, dlaczego ulotki straszące Rafałem Trzaskowskim dorzucane są do listów poleconych, zamiast trafiać do skrzynki pocztowej.