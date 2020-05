Wybory 2020. Wniosek o odwołanie Jacka Sasina. Jest reakcja rzeczniczki PiS

- Według PiS wniosek o wotum nieufności wobec Jacka Sasina jest bezpodstawny. Prawdziwym powodem tego, że wybory nie odbędą się w niedzielę, jest postawa marszałka Tomasza Grodzkiego i senatorów opozycyjnych, którzy tworzą większość w Senacie. Zaplanowana i manifestowana obstrukcja prac w Senacie trwała 30 dni. Również część samorządowców odmówiła wykonania swoich zadań i obowiązków. Tylko to przyczyniło się do tego, że wyborów 10 maja nie będzie. Obarczanie winą strony rządzącej jest szczytem hipokryzji - podkreśliła.

I dodała: - Rząd stanął na wysokości zadania i dzięki temu Polska jest jednym z liderów w zwalczaniu epidemii. Także organizacja wyborów została dostosowana do tych okoliczności, tak by zapewnić bezpieczeństwo obywateli i przeprowadzić proces wyborczy, zapobiegając chaosowi. Niestety opozycja nawet ten trudny czas wykorzystuje do swoich partykularnych interesów.

Wybory 2020 - zmiana planów. Co na to Jacek Sasin?

Dziennikarze przypominają jego wypowiedź z 7 kwietnia. Był wtedy pytany w TVN24 o to, czy poda się do dymisji w razie niepowodzenia organizacji wyborów. - Mogę się podać. Jeśli to dzisiaj pani, czy komuś jest potrzebne, to mogę to zadeklarować, ale do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie - odpowiedział.