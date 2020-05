Wybory 2020. Koalicja Obywatelska składa wniosek o odwołanie Jacka Sasina

Barbara Nowacka stwierdziła, że Sasin miał udział w "niechlubnej organizacji lotu do Smoleńska ". - Ten sam Sasin naraził Polskę teraz nad hańbę. Miał czelność mówić, że wszystko jest pod kontrolą, a jeśli nie jest, to poda się do dymisji - przypomniała.

Wybory prezydenckie. Jacek Sasin mówił o swojej dymisji

Minister aktywów państwowych 7 kwietnia w TVN24 był pytany, czy poda się do dymisji w razie niepowodzenia organizacji wyborów. - Mogę się podać. Jeśli to dzisiaj pani, czy komuś jest potrzebne, to mogę to zadeklarować, ale do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie - stwierdził wtedy.