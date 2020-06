Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz do Rafała Trzaskowskiego. "Chodź na solo"

Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził w czwartek w ramach kampanii wyborczej Trębki Nowe, Augustów i Ełk. Polityk na Podlasiu zachęcił wszystkich swoich rywali do wzięcia udziału w kilku debatach na różnych antenach telewizyjnych. Tłumaczył, że Polacy powinni poznać wizję kandydatur i ich pomysły na kraj. Tematem mają być problemy polskich pracowników, przedsiębiorców czy rolników.

Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz z apelem do Rafała Trzaskowskiego

Podczas wystąpienia Kosiniak-Kamysz zwrócił się przede wszystkich do swojego rywala z KO. - Powiem wprost, no znamy się po imieniu: Rafał chodź na solo. Chodź ze mną pogadać o Polsce. Przyjedźmy tutaj, porozmawiajmy jak pomóc pani Bożenie, pani Halinie, panu Stefanowi, którzy prowadzą firmy, którzy są pracownikami, seniorom, co zrobić, żebyśmy wprowadzili jak najszybciej emeryturę bez podatku - mówił.