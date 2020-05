Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia "Plan dla Polski"

- Nasz ustrój jest wadliwy, choć intencje przy jego tworzeniu były jak najlepsze. Jednak ramy systemu gry powodują, że jak prezydent jest miałki i ma nad sobą naczelnika, to wypełnia jego wolę. Wtedy przez demokrację wchodzi autorytaryzm - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Ludowców w ostrych słowach ocenił 5-letnią kadencję urzędującego prezydenta.

- Andrzej Duda miał szansę, aby pokazać plan naprawy Polski po pandemii, ale on nie ma do tego zdolności. Jest niesamodzielnym politykiem. Jest taką maskotką prezesa Jarosława Kaczyńskiego (...). Od czerwca 2019 prezydent nie przedstawił żadnego projektu ustawy, to nie jest aktywny prezydent - przekonywał szef PSL. Z tego powodu Kosiniak zamierza wprowadzić - według niego - konieczne zmiany systemowe.