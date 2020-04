WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory 2020. Wicerzecznik PiS: wybory muszą się odbyć w maju - Jeśli możemy pójść normalnie do supermarketu, to pójście na wybory tym bardziej nie stwarza większych zagrożeń (zdrowotnych - red.) – mówił... jest pan w stanie faktycznym oraz te wybory korespondencyjne będą w 100% bezpieczne w maju nie jestem w stanie powiedzieć że będzie pan w stu procentach bezpiecznie z domu do sklepu No ja mówię Ja mówię tylko tak bo mówię o ryzyku zakażenia Korona wirusem to jednak choćby dla członków komisji No jednak spotykanie się tych ludzi akurat kilka tygodni z dużo większym zagrożeniem dla zdrowia chyba niż na przykład za kilka miesięcy wtedy te wybory korespondencyjne mogłyby być organizacyjnie lepiej przygotowane panie redaktorze No ale powtarzam No jesteśmy w sytuacji której rzeczywiście panuje panterę No Większość naszych codziennych działań jest to bardzo na jakimś ryzykiem wybory w maju się odbędą możemy iść na zakupy do supermarketu to pójście na wybory nie stwarza znacząco większych zagrożeń wybory 2020 roku się odbędą czy nie A nie wiem jak to że nie ma innej możliwości konstytucja stwierdza tutaj ja to i odpowiadającą przedni pytanie Bo planuję tak pisał przepisy determinowane czy PiS chce to to nie jest kwestia chciejstwo A to nie jest kwestia widzimisię to to jest właśnie punkt widzenia niestety który przyjmuje duża część publicystów i opozycji że nie chce wyborów bo jest tak czy inaczej wygodniej No to nie jest kwestia wygody To nie jest kwestia tego czego się chce to jest kwestia tego co należy zrobić bo pani mówiła że o nie musisz w wyniku 10 jeszcze do Jarosława Gowina że tych kilku posłów porozumienia którzy sprzeciwiają się wyborom w maju 2020 roku bo tutaj rok jest kluczowy Nie zablokuje wam tej ustawy rozrusznik Toyota do sejmu Ja rozumiem Ja rozumiem że ci ewentualnie wahający się posłowie co nie co nie ich zdanie i zakłada Nie zgadzam się z nią nie zakładam że kierując się najlepiej pojętym interesem Polaków Więc rozumiem że dla nich alternatywą jest ta propozycja przedłużenia odwała prezydenta i wybory ze 2 lata ale stanik widzą że nie ma odzewu po stronie opozycyjnej No więc tutaj pole manewru jest nieduże albo wybory korespondencyjne a jeśli nie to jedynym to razem z Jarosławem gowinem zagłosują z wami na początku mają Zagraj tak tak panie redaktorze Jeżeli nie przyjmujemy ustawa o wyborach korespondencyjnych to na jedynym obowiązującym aktem prawnym jest dotychczasowy Kodeks wyborczy który zmusza do przeprowadzenia wyborów w sposób tradycyjny to nie ma innych