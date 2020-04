WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 radosław fogielduda andrzejkoronawirus wybory oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Wybory 2020. Wicerzecznik PiS: prezydent apelował o gest solidarności - To indywidualna decyzja każdego z Polaków, czy będzie pobierał 500+ - oświadczył w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Tym samym wicerzecznik... Rozwiń panie pośle czy zaoferuje pan do b … Rozwiń Transkrypcja: panie pośle czy zaoferuje pan do bogatych żeby w czasach pędem i i tych trudności z którymi zmaga się dzisiaj Polska gospodarka i w ogóle gospodarka światowa i Finanse publiczne pobierali 500 Plus to jest oczywiście decyzja każdego i każdy kto ma do tego prawo może pobierać 500 plus i co więcej o czym wczoraj mówił pan prezydent Andrzej Duda i Beata szydła jesteśmy zdeterminowani żeby to jest mecz tych projektów żadnym z tych programów społecznych nie został zlikwidowany bo pojawiają się takie głosy polityków części komentatorów to można na absolutnie wykluczyć póki prezydentem będzie Andrzej Duda i póki zjednoczona prawica grupie zawiązuje bo wczoraj w jednej ze stacji informacyjnych prezydent powiedział że będę apelował żeby najbogatsi nie pobierali 500 plus jeśli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie będę apelował aby przynajmniej przez czas nie pobierał 500 plus apelował ale nie zabierał politycy opozycji wykorzystywali te słowa żeby uderzyć w prezydenta no twierdząc że dzisiaj w obliczu zmagania się Prawa i Sprawiedliwości i w Polskiego Państwa z tymi finansowymi problemami No dzisiaj Andrzej Duda nagle mówi do bogatych na odłóżcie to 500 plus nie pobierajcie tak jak powiedziałem to jest każda u każdego a decyzja indywidualna czy będzie pobierał się będzie pobierał ale oczywiście pan prezydent Andrzej Duda mówi o swego rodzaju geście solidarności prezydent sesja ja to wezmę plakat Janosika za pana plecami prezydent Duda nie jest tak że nie wiem Może chciałbyś Jak Janosik że zabieramy bogatym dajemy biednym czy to nie jest czy upraszczają panie redaktorze naprawdę jeśli szukasz kogoś kto chce cokolwiek zabierać Polakom to szukajmy tego po stronie Małgorzaty kidawy-błońskiej po stronie Władysława kosiniaka-kamysza tutaj posiłkowa by się małżonką ale takie słowa padły po stronie innych kandydatów który dla których 500 plus jest cierniem wokół a dłuższego czasu