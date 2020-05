Wybory 2020 - tym razem się udadzą? Prof. Andrzej Rzepliński: "kłopotów będzie coraz więcej"

Wybory 2020. Były prezes TK Andrzej Rzepliński mówi o "masakrze PiS". Profesor zauważa, że tak jak w przypadku przygotowań do głosowania 10 maja, tak i teraz "stosowane są sztuczki prawne". Jest gotowy do przyłączenia się do skargi do trybunału w Strasburgu.



Wybory prezydenckie 2020. Prof. Andrzej Rzepliński skomentował sytuację (Agencja Gazeta)