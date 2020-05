Wybory 2020. Tomasz Grodzki: Uratowaliśmy Polskę przed katastrofą wizerunkową i kompromitacją

Polityk zaznacza, że ustawa ws. wyborów najprawdopodobniej wyjdzie do Sejmu z licznymi poprawkami. - Powinni nam być wdzięczni. Poprawiamy dokument daleki od doskonałości. Jest wola, aby dokończyć to na najbliższym posiedzeniu Senatu. Nie podejmujemy tutaj decyzji w sposób niedemokratyczny. Kierujemy się dobrem narodu i własnym sumieniem. To nie jest maszynka do głosowania - komentował Grodzki.