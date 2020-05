WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory 2020. "To zmierza do katastrofalnego efektu - nie będzie prezydenta w Polsce"

Ewa Łętowska mówi to w takim razie polityków Po pierwsze stwierdza że wybory które mają być 10 maja przeprowadzone w niedzielę z jakiegoś powodu nie odbędą się będą przełożone w systemie w którym dwóch polityków już założy To Sąd Najwyższy orzeknie że wybory te 10 maja będą nieważne więc dożyjemy w sytuacji w państwie w którym nie liczy się prawo liczy się jakiś interes polityczny jakieś UK mityczne wymierzone obliczone na to żeby utrzymać władzę polityczną w kraju a nie żeby zapewnić ciągłość władzy państwowej poproszę zobaczyć jaka jest sytuacja Przecież cały ten sprawny absurdy prawne te bezprawne działania władz jakie obserwujemy od kilku ostatnich tygodni to przecież zmierza do jednego katastrofalnego efektu nie będzie prezydent mijają wybory 10 maja nie będzie wybranego prezydenta i tak naprawdę grozi nam zerwanie ciągłości władzy państwowej jeżeli chodzi o władzę prezydenta w Polsce naprawdę jedynym rozwiązaniem na dzisiaj który jest pewne bo skoro 10 maja nie ma warunków żeby głosować No to jedyne rozwiązanie jak jest pewne to jest upływ kadencji pana prezydenta i zarządzenie wyborów pod upływie kadencji przez marszałka sejmu który wówczas będzie pełnił funkcje głowy państwa czyli tak naprawdę na dzień dzisiejszy i jedyne pewne rozwiązanie to jest likwidacja funkcji prezydenta bo upływa termin wyborów on nie będzie wybrany po upływie kadencji przejmuje władzę Marszałek Sejmu Więc to nie jest rozumiem produkcyjnym prezydent to jest marszałek Sejmu sprawujący funkcje prezydenta on jest wybranych w demokratycznych wyborach a nie wiadomo co ale co będziesz To w takim razie muszę to zapytać bo sekwencja kalendarza jest taka 10 maja nie ma wyborów dajmy na to 11-12 nawet 13 zbiera się Sąd Najwyższy i mówi że wybory były nie Nieważne nie nie nie istotne no i wtedy Marszałek Sejmu ma na ogłoszenie wyborów wybory muszą się odbyć w ciągu 60 dni czyli nie muszą być po 60 dniach po dwóch dniach więc generalnie tego czasu trochę jeszcze jest żeby tego prezydenta wybrać przed upływem kadencji Oczywiście że tak ale proszę zobaczyć znowu zakładamy że Sąd Najwyższy stwierdził nie ma ale przecież nie ma żadnych wyborów bo Uwaga to trzeba odróżnić dwie rzeczy co innego pewne procedury wyborcze które już zostały wdrożone i nie zostały dokończone z uwagi na działania władzy politycznej a co innego wybór określonego kandydata ja państwu przeczytam jak brzmi ta uchwała Sądu Najwyższego który oczywiście wielokrotnie w przeszłości nieważność albo nie ważność wyboru z 2015 roku przykład uchwała Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy postanawia stwierdza ważność wyborów Andrzeja Sebastiana Dudy prezydenta Rzeczypospolitej Polski i to jest stwierdzenie że wybór określonego kandydata jest wyborem ważnym czy nieważnym czy po 10 maja po niedzieli mieli wybranego w głosowaniu kandydata o którego ważności wyboru będzie mógł przesądzić Sąd Najwyższy No oczywiście nie bo nie będzie w ogóle żadnego głosowania więc tak naprawdę nie można stwierdzać wyboru do którego w ogóle nie doszła A poza tym proszę zobaczyć jeszcze jedno założenie Dlaczego pan redaktor powiedział że we wtorek czy w środę po 10 maja zbiera się już i orzeka o ważności wyborów gdyby konsekwencje trzymać się tej narracji No to przecież Jaką mamy sytuację 10 maja są wybory i żaden kandydat w pierwszej turze 50% głosów Co to oznacza No musi się odbyć druga tura wyborów prawda Po dwóch tygodniach No więc co najmniej trzeba poczekać jeszcze 2 tygodnie żeby Sąd Najwyższy lub stwierdził że ani w pierwszej turze ani w drugiej turze żaden żaden kandydat nie łzy wymaganej większości głosów więc no to jest jakiś absurd ten fakt polityczny dwóch osób który został wczoraj zawarty to jest po prostu absurdy jesteśmy zepchnięci jakiś totalny chaos sprawny i tak naprawdę grozi to nam wszystkim że dostanie przerwana ciągłość władzy prezydenta to że po upływie kadencji Marszałek Sejmu będzie spała tą funkcję to nie znaczy że ona ma mandat Marszałek Sejmu ma mandat demokratyczny do sprawowania tej