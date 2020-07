Wybory 2020. "To wybór nadziei". Kwaśniewski i Komorowski popierają Trzaskowskiego

- Każdy z nas jakąś Polskę nosi w sercu. I mamy świadomość, że jest wielu Polaków różnie myślących i różnie kochających ojczyznę. Ale są takie momenty, kiedy trzeba bardziej szukać tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli - mówił Komorowski.

I podkreślił, że z Aleksandrem Kwaśniewskim mają "świadomość, że nigdy nie było i nie będzie kandydata, który by zadowolił ludzi o bardzo zróżnicowanych poglądach".

Wybory 2020. "Będziemy głosować na Rafała Trzaskowskiego"

- Pogląd na polską demokrację, na miejsce Polski w świecie zachodnim, na wolność obywateli i wolność podejmowania wyzwań gospodarczych, powinny skłonić wszystkich do tego, żeby pomimo różnic, zagłosować na tego, który stwarza większą gwarancję, że będzie respektował te wszystkie sprawy, które w przypadku pewnie nas, były niesłychanie ważne w naszej prezydenturze - mówił Kwaśniewski.

Komorowski zadeklarował, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego i "wszystkich do tego zachęca".

- Będę głosował na Rafała Trzaskowskiego i proszę o to tych, którzy sympatyzują ze mną, tych którzy na mnie głosowali. Mówię to szczególnie do ludzi lewicy - oświadczył Kwaśniewski. I zaznaczył, że ten wybór będzie lepszy dla Polski, która będzie miała szansę się zmienić.