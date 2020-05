WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 3 szymon hołowniatvpwybory 2020 oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Wybory 2020. Szymon Hołownia tłumaczy płacz nad konstytucją. Uderza w TVP i Andrzeja Dudę Kandydat na prezydenta popłakał się nad konstytucją. - Nie często mi się to zdarza, ale czasami trzeba. Można sobie pozwolić na ludzkie uczucia,... Rozwiń osób nie też prosił o to żeby z pa … Rozwiń Transkrypcja: osób nie też prosił o to żeby z pana zapytać czy często pan płacze na złamaną konstytucją nie nie często ale czasami trzeba i czasami trzeba sobie też pozwolić na to żeby pokazać że można mieć swoje ludzkie uczucia a nie być tylko albo wazelinowy posągiem który których tak dużo jest jej na Twittera Chi w telewizji w różnych innych miejscach dla mnie konstytucja i Rzeczpospolita to sprawy które przeżywam i umysłem i sercem i nie będę nikogo kot jest inaczej czyli to płakał pan naprawdę nie było to wyreżyserowane pod publiczkę żeby pokazać że pochyla się tak pan naprawdę nad losem Konstytucji ale nie jestem ani żadną inną hollywoodzka aktorką żeby umieć płakać na zawołanie nie potrafię płakać na zawołanie jeżeli zdarzają zdarza się rzadko się zdarza że coś tak głęboko mnie porusza to to to wtedy też tego nie tłumie dlatego że my wszyscy możemy przeżywać różne emocje w związku z tym co się co się dzisiaj z Polską dzieje I co się z Polską robi ponieważ jestem bardzo głęboko w tym procesie zanurzona od kilku miesięcy nie to jest To jest coś to mnie całego obejmuje Tak jestem jestem porażony tym co się co politycy których obserwuje w innych miejscach w Sejmie w pałacach i w różnych żoliborskich Villach z Polską zrobili jest we mnie Gniew jest we mnie Niezgoda jest we mnie poczucie że nie dam tego zabrać i nie dam sobie nam tego zabrać co nam próbują teraz zabrać więc i różne emocje też temu towarzyszą natomiast oczywiście widzę ile ile ciekawych materiał z tego TVP iw TVP Info bardzo dobrze że robi bo im więcej robi o mnie robił materiału w tym tym jest dla mnie bardziej Jasne że się boją odpuścili w przez chwilę chociaż albo trochę zwiastowali z kosiniakiem Teraz to ja jestem dla nich głównym przeciwnikiem Andrzeja Dudy i bardzo dobrze róbcie więcej na Śpiewajcie się w wbijcie bo to znaczy że konie reżimu i tego sposobu myślenia o Polsce jest bliski Panie Szymonie mówił pan o tym że widzi pan dużo kamiennych i wazelinowy w posągów ja mam rozumieć że jakimś konkretnym Pan mówi o swoich kontrkandydat w ogóle o politykach ja jestem człowiekiem który przyszedł z zewnątrz obserwując ją przez ostatnie lata uważnie jako jeden ze światowych obywateli polityk polski No i teraz jeszcze że tak powiem w tym zbliżeniu i w tym w tym innym trochę Focusie przy inaczej ustawionej soczewce pewne rzeczy jeszcze się wyostrzył na jakąś taką polityczną politycznie poprawne umowę trawę z której nic nie wynika Mam alergię na tych którzy stroją się dzisiaj rzadki absolutnie zupełnie poza poza ludzkich Zbawca narodu a takich Mamy Mamy mnóstwo dla Polska polityka jest pewnie nie tylko Polska ale jest tak pełna fałszu jest tak to ona obłudy jest tak takiego wiedzą panowie interesowne go układania się które pozwala ci jednego tygodnia powiedzieć to A następnego tygodnia powiedzieć zupełnie coś innego Dlatego że akurat poukładało się w jakiś tam innych nowych konfiguracjach że ja chciałbym jednak do końca pozostać w zgodzie ze sobą sobą w tej całej sytuacji i pszczele sposób komunikować się z ludźmi i oczywiście wypowiadając te słowa mam pewne bardzo konkretne osoby na myśli ale proszę mi pozwolić zachować się te myśli i konkretne nazwiska w swoim sercu No taka będzie chyba w konieczność żeby Wiele myśli zachować w swoim sercu ona zębate z Aleksandrą kwaśniewską z Andrzejem Dudą się nie zanosi chyba że udało się panu nakłonić Joachima brudzińskiego do tego żeby się wycofał z tego wycofania pan Brudziński podłożył się po prostu jak dziecko to jest tak jak człowiek nie umie w Twittera i za bardzo chcę zabłysnąć w chyba nie pamiętam w sobotę wystawili się po prostu na myśli oczywiście te piłkę natychmiast podjęli Andrzej Duda jak tchórz Chowa się przed wszystkimi formami rozmowy debaty i konfrontacji programu nadając tylko jednokierunkowe komunikat o rurach gazowych A to o tym jak podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych rzucając się w bohaterskim wejściu do tętnic Mateusza morawieckiego i rządu to jest w ogóle tak wzruszające że jeden człowiek który 5 lat zmarnował na w tym Pałacu Prezydenckim tak dokumentnie i tak covid