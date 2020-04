Wybory 2020. Szymon Hołownia: składam skargę do SN na postanowienie PKW

- Podejmuję wszystkie możliwe działania, aby z tym bezprawiem z jakim ewidentnie mamy do czynienia przy próbach zorganizowania sfałszowanych, nieuczciwych, nierównych, niewolnych i niepowszechnych wyborów przez PiS - tłumaczył swoją decyzję Szymon Hołownia. Jego ruch - zgodnie z Kodeksem wyborczym - ma opóźnić o 7 dni (tyle czasu na rozpatrzenie wniosku ma sąd - red.) wejście w życie postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej.

Czego dotyczy rekomendacja PKW? Zgodnie z nią wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą zobowiązani wydawać dane osobowe mieszkańców, jeśli zwróci się o to Poczta Polska. Ma to na celu stworzenie bazy wyborców, która ma zostać użyta podczas rozsyłania pakietów wyborczych w tzw. wyborach kopertowych. Część samorządowców zapowiedziała bojkot - prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała nawet złożenie wniosku do organów ścigania za "próbę wyłudzenia danych".