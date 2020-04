Wybory 2020. Roman Giertych zawiadamia prokuraturę ws. Jacka Sasina. "Popełnił przestępstwo"

Mecenas we wpisie na Facebooku poinformował, że w imieniu Fundacji Obrony Demokracji składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra aktywów państwowych. W jego ocenie Sasin "zlecając druk kart wyborczych , popełnił przestępstwo, za które on, oraz członkowie Rady Ministrów, którzy akceptują to działanie, będą odpowiadać karnie i osobistym majątkiem".

I zaznaczył, że nie jest to reakcja "przesadzona". "Jeżeli rząd organizuje 'wybory' bez podstawy prawnej to jest to zamach. I nic już nie zmieni nawet późniejsze przyjęcie prawa, które to sankcjonuje" - uważa Roman Giertych.