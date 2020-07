Wybory 2020. Sztab Andrzeja Dudy ukarany za wiec we Wrocławiu? Policja zapowiada wniosek do sądu

Dolnośląska policja złoży do sądu wniosek o ukaranie organizatorów sobotniego wiecu wyborczego Andrzeja Dudu we Wrocławiu. Zdaniem funkcjonariuszy podczas spotkania prezydenta z mieszkańcami doszło do przekroczenia dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu.

Wybory 2020. Liczba uczestników sobotniego wiecu Andrzeja Dudy we Wrocławiu przekroczyła dopuszczalny limit (PAP)