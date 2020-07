Wybory 2020. Rafał Trzaskowski atakowany przez PiS w sprawie adopcji przez pary jednopłciowe

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski przeczy swojemu programowi?

Zdaniem posła, słowa Trzaskowskiego wypowiedziane w Kaliszu są wynikiem strachu, jaki ogarnął polityka po słowach prezydenta Andrzeja Dudy. "Dzisiaj zaprzeczył swojemu programowi, swojej deklaracji sprzed tygodnia. Przestraszył się tego, co powiedział prezydent Andrzej Duda, który wyraził to, co myśli 99 proc. Polaków, mówiących "nie" adopcji dzieci przez pary homoseksualne" - stwierdził Kowalski. Poseł nie podał jednak źródła tych danych.