Wybory 2020. Szamotanina na wiecu Andrzeja Dudy. Są konsekwencje

Podczas poniedziałkowego wiecu wyborczego Andrzeja Dudy doszło do szamotaniny. Dwóch mężczyzn zaatakowało człowieka, który trzymał transparent "Nie dla długopisu".

38-latek został przewrócony na ziemię. Trafił do szpitala. Po badaniach wrócił do domu.

Sprawą zajęła się policja . W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mieszkańców gminy Ryki. 62- i 63-latek usłyszeli zarzuty - podał portal onet.pl. Grozi im do 3 lat więzienia.

- Jeden z mężczyzn, który na nagraniu jest bardziej agresywny, przyznał się do winy. Drugi nie przyznał się do winy i czeka go postępowanie przed sądem - powiedział w rozmowie z portalem oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach asp. Radosław Żmuda.