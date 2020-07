Wybory 2020. Stanisław Żółtek: Serce podpowiada mi, że nie mogę głosować w ogóle

Stanisław Żółtek o szczepieniach: "Jestem przeciwnikiem narzucania ich jako obowiązku"

Zdaniem polityka właśnie to odróżnia go od antyszczepionkowców. - Prezydent Duda powiedział, że on się nie szczepi, nawet na grypę - wskazał. Mówił, że prezydent wypowiedział się podobnie jak on, ale dodał coś od siebie. Tym samym zachęcił do nieszczepienia.