Wybory 2020. Kto oddał swój głos na kandydatów spoza "głównej szóstki"?

Jak wynika z sondażu exit poll IPSOS, Marek Jakubiak zdobył 0,5 proc. głosów. Poparli go głównie mężczyźni - 53 proc. elektoratu. Najwięcej głosów oddali na niego wyborcy w wieku 40-49 lat (28 proc.), a także 30-39 lat (23,7 proc.). Wyborcy, mający od 18 do 29 lat, zapewnili mu kolejne 18,5 proc. głosów. W elektoracie Jakubiaka znalazły się także najstarsze grupy: 50-59 lat (14,4 proc.) i mający 60 lat lub więcej (15,4 proc.).

Na Mirosława Piotrowskiego zagłosowało 0,2 proc. wyborców. Według sondażu exit poll, w wyborach zajął on jedenaste miejsce. Podobnie, jak w przypadku Jakubiaka, głos oddali na niego głównie mężczyźni - 56,1 proc. Wyborcy w wieku 30-39 lat to 23,6 proc. jego elektoratu. Z kolei przedstawiciele grupy 40-49 lat 24,9 proc. Głosy uzupełniły osoby w wieku od 50 do 59 roku życia (21,1 proc.), 18-29 lat (16,3 proc.), a także seniorzy (14,1 proc.).

Wyniki wyborów 2020. Paweł Tanajno ma wyborców średnim wieku