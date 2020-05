Wybory 2020. Senat rozpoczyna obrady: ważą się losy głosowania korespondencyjnego

Po godzinie 11 senatorowie zebrali się na 10. posiedzeniu Senatu. Izba zajmie się ustawę umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Wniosek złożony przez senatora PiS dwukrotnie opóźnił już obrady Senatu.



Na 5 dni przed oficjalnym terminem przeprowadzenia wyborów prezydenckich nadal nie wiadomo czy i w jaki sposób zostaną przeprowadzone. Przez ostatni miesiąc Senat rozpatrywał poselski projekt PiS dotyczący przeprowadzenia majowej elekcji w formie korespondencyjnej. Połączone senackie komisje zarekomendowały odrzucenie projektu w całości.

Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, mimo że regulamin Senatu zezwala na miesięczne debatowanie nad każdą sejmową ustawą, zarzucają Izbie wyższej opieszałość, a nawet złośliwość. Rzecznik sztabu prezydenta Dudy uznaje, że poselski projekt PiS to "jedyna ustawa w tym roku i od wielu miesięcy, która jest złośliwie trzymana przez Senat". Z kolei marszałek Tomasz Grodzki zapewnia, że "Senat wykonał pracę, której nie wykonano w Sejmie".

Początek posiedzenia miał burzliwy początek. Wniosek o zmianę trybu pracy zgłosił Marek Martynowski. - Proszę o zmianę z hybrydowego przeprowadzania obrad na tradycyjne. Jesteśmy przeciwko obecnej formie, bo jeśli komisje senackie nie mogą tak pracować, to my również na sali plenarnej powinniśmy takie same reguły stosować - oznajmił senator PiS.

Wybory 2020. Początek obrad i dwa wnioski o przerwę

Marszałek Senatu wyliczał, że porządek obrad został przyjęty przed posiedzeniem, a konwent zaakceptował formę obrad zarówno tradycyjną, jak i on-line. Prof. Grodzki podkreślił że niemożliwe jest, aby senatorowie nagle przyjechali do Warszawy. Oburzony tą deklaracją był wicemarszałek Senatu z PiS.

- Proszę prowadzić obrady z regulaminem, skoro został zgłoszony wniosek formalny, to jest obowiązek głosowania. Niech go przegłosuje większość, a nie z całym szacunkiem pan - przekonywał Stanisław Karczewski. Z powodu różnic ogłoszono pół godziny przerwy.

Po wznowieniu obrad Krzysztof Brejza przekonywał, że "Senat nie może przeciągać obrad i wprowadzać chaosu". - Nie będziemy teraz ściągać wszystkich senatorów do Warszawy. Poprzednie posiedzenie tak prowadzono i nie było uwag - stwierdził senator Koalicji Obywatelskiej.

Wybory 2020. Jan Maria Jackowski ujawnia plan PiS na obrady Senatu

Wniosek senatora PiS nie uzyskał większości - 51 senatorów odpowiedziało się "przeciw", 45 "za". Następnie wniosek formalny złożył Leszek Czarnobaj, który stwierdził że konieczna jest zmiana regulaminu Senatu, aby "odrzucić próbę zadymy". - Należy zwołać komisje regulaminową oraz ustawodawczą, aby rozpatrzyć wniosek PiS (o "hybrydowym" trybie pracy Senatu - red.). Komisje przedłożą wniosek i zostanie on uchwalony. Tak, aby nikt nie miał problemu z taką formą głosowania i prowadzenia obrad - oznajmił senator Koalicji Obywatelskiej. Prof. Tomasz Grodzki przyjął wniosek formalny o przerwę i zarządził wznowienie obrad Izby wyższej o 13:30.

- Jeśli upłynie 30 dni, a Senat nie przegłosuje ustawy, to trafi ona bezpośrednio na biurko prezydenta - przypomniał zapisy regulaminowe w rozmowie z TVN24 Jan Maria Jackowski. Senator PiS przyznał, że partia wsłuchała się w apel marszałka Senatu o "dokładnym procedowaniu oraz przysługującym Senatowi terminom".

Na sugestię, że klub Jarosława Kaczyńskiego opóźnia celowo prace Senatu, Jackowski zapowiedział, że "dopóki senatorowie nie uporają się ze zmianami regulaminowymi, to nie będzie możliwości dalszych prac". - Do tego dochodzi kwestia zabezpieczenia systemów informatyczny w komisjach. To również będzie temat do dyskusji na forum - zapowiedział polityki PiS.

Podczas dwudniowego posiedzenia (5 i 6 maja) senatorowie będą także zajmować się rządowym projektem "Ciąża Plus" - jednak komisja zdrowia w sprawozdaniu przekazała, że ani wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek, ani wprowadzenie do niej 4 poprawek nie uzyskało większości głosów. Podczas posiedzenia, jak punkt drugi obrad, ma zostać procedowana uchwała wzywająca władze do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

