Wybory 2020. Ryszard Terlecki: Gdyby Andrzej Duda wygrał 10 maja, to PO by się rozpadła

Bon turystyczny 1000 zł na wakacje zmienił się w 500 plus dla dzieci . Ryszard Terlecki nie potrafił wskazać politycznych motywów tej decyzji. - Trwają rozmowy nad projektem, który ma wesprzeć całą branżę turystyczną. Jest jednak kampania wyborcza, więc część programu trzeba było ujawnić już teraz. Nie wiem, co z resztą - mówił na antenie Radia Kraków.

Wybory 2020. Ryszard Terlecki: Ludowcy i Lewica wpadli w pułapkę

Wicemarszałek Sejmu skomentował słowa lidera PSL , który nie wykluczał odwołania wyborów z powodu koronawirusa . - To pomysły, które mają przypomnieć jego kandydaturę. Spadł dramatycznie w dół. Ludowcy i Lewica dali się wciągnąć w pułapkę dotyczącą przełożenia wyborów 2020. Mają kłopoty, bo PO odebrało im znaczną część wyborców. Robert Biedroń politycznie nie istnieje. Władysław Kosiniak-Kamysz walczy, ale to walka z wiatrakami - uważa.

Poseł PiS uważa, że Rafał Trzaskowski sporo zawdzięcza Jarosławowi Gowinowi , który nie chciał wyborów 10 maja. Terlecki twierdzi, że "gdyby wtedy wygrał Andrzej Duda , to PO by się rozpadło" przez tarcia po porażce, a tak Platforma mogła wymienić kandydata. - Podczas kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ich wyborcy łapali się za głowę. Teraz są szczęśliwi. Trzaskowskiemu udało się zebrać te głosy, które uciekły na innych. Pytanie, czy będzie w stanie zabrać coś Dudzie - tłumaczy.

Ryszard Terlecki o słowach Jarosława Kaczyńskiego: cierpliwość też ma swoje granice

Polityk uciekł od komentarza ws. słów prezesa PiS o "chamskiej hołocie". - Normą stają się popisy agresji ze strony opozycji. Jest wyjątkowo wiele awantur. Trudno to znieść i powstrzymać. Próbowaliśmy reagować na te wybryki, ale to nie przynosiło efektu - mówił. Terlecki dodał jednak, że to doprowadziło do reakcji Jarosława Kaczyńskiego, bo "cierpliwość też ma swoje granice". Wniosek Lewicy do komisji etyki określił mianem "symbolicznego".