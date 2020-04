Wybory 2020. Robert Biedroń: trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej. "Głosowanie najpóźniej jesienią"

- Według Lewicy ostatnia możliwa data wyborów to 4 października 2020 r. - powiedział kandydat na prezydenta Robert Biedroń podczas konferencji prasowej w Sejmie.

- Stworzyliśmy rozwiązanie prawne, które umożliwi nie tylko odłożenie daty wyborów, ale jesteśmy siłą polityczną, która myśli o tym, jak to zrobić zgodnie z konstytucją i jak zorganizować wybory, a nie tylko je przesunąć - mówiła chwilę wcześniej Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że to "proste, konstytucyjne rozwiązanie" i "szansa na to, że wybory się odbędą w bezpiecznym terminie". - Złożyliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i będziemy konsekwentni. Złożymy wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący uchwały - mówił Gawkowski.